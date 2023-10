Roma: al via raduno per i due cortei della Cgil con 150 associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stanno radunando a Roma, nei due punti di partenza a piazzale Partigiani e a piazza della Repubblica i manifestanti che oggi prendono parte alla protesta organizzata dalla Cgil insieme a 150 associazioni. I due cortei che partiranno intorno alle 13:30 e confluiranno a piazza San Giovanni, dove sul palco interverrà il segretario della Cgil, Maurizio Landini, sfileranno tra le vie del centro. “La via maestra, insieme per la Costituzione”, è il titolo della manifestazione. Il primo corteo da piazza della Repubblica percorrerà via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento e via Cavour. Attraverserà piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana. Proseguirà su via dello Statuto, lungo piazza Vittorio Emanuele II e su via Emanuele Filiberto. Il secondo corteo da piazzale dei Partigiani attraverserà via delle Cave Ardeatine, piazzale Ostiense e viale della Piramide Cestia. Passerà per viale Aventino e per piazza di Porta Capena. Continuerà su via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana e giungerà in piazza San Giovanni in Laterano. (Rer)