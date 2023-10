Roma: inaugurata area ludica via Proba Petronia, riqualificata dopo incendio Parco del Pineto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata questa mattina dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dall'assessora all'Agricoltura, ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi l'area ludica di via Proba Petronia completamente riqualificata a seguito dei danni provocati dall'incendio che ha colpito il Parco del Pineto il 4 luglio 2022. L'area, con un intervento progettato dall'ufficio aree ludiche e fitness del dipartimento capitolino Tutela Ambientale, dopo la bonifica e rimozione dei giochi danneggiati, è stata dotata di nuove attrezzature in legno: una struttura complessa a 3 torri con ponte mobile e scivoli di diverse altezze, un'altalena inclusiva a nido, due altalene doppie di cui una per bimbi piccoli e una casetta inclusiva. E' stata realizzata una pavimentazione antitrauma di circa 400 mq con all'interno un gioco a campana a forma di bruco. Sono state posizionate quattro panchine e installata una nuova recinzione metallica. Lo comunica in una nota il Comune di Roma. (segue) (Com)