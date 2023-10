Roma: inaugurata area ludica via Proba Petronia, riqualificata dopo incendio Parco del Pineto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 75 le aree ludiche riqualificate dal novembre 2021 a oggi. In corso di realizzazione e di prossima ultimazione vi sono quelle del Parco Madre di Teresa di Calcutta (Municipio V), del Parco Allievo (Municipio XIV), di Villa Pamphilj – lato Via Vitellia (Municipio XII), di Parco Gioia (Municipio XI) e del Parco di Villa Veschi lato Via Moricca (Municipio XIII). Entro la fine dell'anno è stata programmata la ristrutturazione delle seguenti aree ludiche: Villa Gordiani, viale Venezia Giulia (Municipio V), Parco di via delle Palme (Municipio V), piazza Erasmo Piaggio (Municipio VI) e via Serra San Quirico, Corcolle (Municipio VI). (segue) (Com)