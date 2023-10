Roma: inaugurata area ludica via Proba Petronia, riqualificata dopo incendio Parco del Pineto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la riqualificazione del parco giochi di Proba Petronia - spiega Alfonsi - manteniamo l'impegno preso con il Sindaco per restituire alla cittadinanza l'area ludica in gran parte danneggiata dall'incendio. Un intervento realizzato grazie all'impegno del dipartimento Tutela Ambientale che ringrazio per l'accurata progettazione ed esecuzione. Insieme ai cantieri in attività - conclude -, prosegue il nostro lavoro con una serrata programmazione che ha l'obiettivo di mettere in campo gli interventi per rendere più accoglienti parchi e giardini in tutta la città anche con aree ludiche curate, sicure e inclusive, delle quali c'è una domanda sempre più forte". (Com)