Medio Oriente: ministri Esteri Egitto e Giordania discutono dello scontro Israele-Hamas

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e l'omologo giordano, Ayman Safadi, si consulteranno e coordineranno gli sforzi per fermare l'escalation tra la parte palestinese e quella israeliana. I due ministri hanno espresso "profonda preoccupazione per il successivo e pericoloso peggioramento degli eventi". Il ministro Shoukry ha sottolineato la necessità che tutti gli sforzi internazionali e regionali si concentrino attualmente sul fermare l’escalation e la violenza e sull’esercizio dei massimi livelli di moderazione, per evitare che la perdita di ulteriori vite umane e la situazione della sicurezza sfuggano al controllo. I due ministri hanno concordato di proseguire la consultazione e lo stretto coordinamento nelle prossime ore. (Cae)