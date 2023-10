Bosnia: fonti stampa, attesa visita di Stoltenberg a metà ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è atteso a metà ottobre in visita ufficiale in Bosnia Erzegovina, la prima da quando ricopre l'incarico. Lo riferisce il portale informativo “Klix”, secondo cui, anche se i dettagli della visita non sono ancora noti, quello che è certo è che Stoltenberg incontrerà le più alte cariche istituzionali della Bosnia Erzegovina, tra cui i membri della Presidenza tripartita e il ministro della Difesa Zukan Helez. Secondo quanto appreso da fonti diplomatiche di “Klix”, Stoltenberg dovrebbe tenere un incontro in Bosnia Erzegovina al quale saranno presenti alti funzionari, i cui dettagli dovrebbero essere resi noti ufficialmente la prossima settimana. Dato che la Nato è presente in Bosnia in diverse strutture, Stoltenberg visiterà molto probabilmente la base Nato di Butmir vicino a Sarajevo, dove avrà colloqui con i leader dell'organizzazione, ma anche con i soldati dell'Eufor e delle altre forze di sicurezza. Stoltenberg, durante numerosi incontri dei funzionari della Nato, ha sottolineato che la Bosnia è tra i Paesi che meritano un'attenzione speciale da parte della Nato, così come la Georgia e la Moldova. (Seb)