Università: Rocca incontra studenti su caro affitti, "impegnati per emergenza abitativa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il commissario straordinario dell’Ente per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, Lazio Disco, Giorgio Ciardi, hanno incontrato ieri sera le delegazioni dei movimenti degli studenti universitari che stanno protestando contro il caro affitti. Presente anche il sub commissario di Lazio Disco, Claudia Caporusso. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Nel corso dell’incontro durato circa due ore e andato avanti in un clima sereno e costruttivo - spiega la Regione -, gli studenti hanno potuto illustrare le proprie proposte e confrontarsi su tutte le problematiche. il presidente ha manifestato la vicinanza verso le tematiche del diritto allo studio e alla crisi degli alloggi e ha ricordato quanto fatto nei primi mesi dalla sua amministrazione. (segue) (Com)