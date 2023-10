Università: Rocca incontra studenti su caro affitti, "impegnati per emergenza abitativa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono infatti - prosegue la Regione Lazio nella nota - 793 i posti alloggio in più per gli studenti universitari nel Lazio che, sommati ai precedenti, fanno un totale di 3.131, di cui 178 posti per diversamente abili, messi a disposizione dall’ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza (Lazio Disco) per l’anno accademico 2023/2024. Lo studentato di Valco San Paolo è già attivo mentre il 23 verrà inaugurato quello di Ostia Per l’anno accademico 2024-2025, inoltre, sono previsti ulteriori 394 nuovi alloggi. È stato poi istituito il bando per il contributo alloggio e quello per le borse di studio che ha permesso a molti studenti di accedere ai rimborsi. Il presidente Rocca ha poi spiegato che l’obiettivo dell’amministrazione è quello di "aumentare in maniera congrua gli alloggi per gli studenti, anche attraverso la costruzione del nuovo policlinico Umberto I e la riconversione dei padiglioni attuali in un moderno campus universitario", sottolinea nella nota. (segue) (Com)