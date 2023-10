Università: Rocca incontra studenti su caro affitti, "impegnati per emergenza abitativa" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come soluzioni a breve e medio termine, il presidente Rocca ha ribadito l’intenzione "di istituire degli accordi con gli istituti religiosi e con i privati, attraverso un fondo di garanzia, per l’utilizzo di alloggi per studenti e avvalersi anche del patrimonio immobiliare ex Ipab", prosegue la Regione Lazio. Gli studenti hanno presentato un documento con diversi punti, incentrati sulle criticità da analizzare per cercare di superare insieme all’amministrazione regionale. Il presiedente Rocca, infine, ha annunciato che a breve istituirà "una commissione ad hoc per monitorare e trovare le soluzioni all’emergenza abitativa degli studenti universitari nella Regione Lazio - conclude la nota - e si è riservato una ventina di giorni per analizzare il documento presentato dai ragazzi, aggiornando la seduta". (Com)