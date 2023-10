Scuola: Valditara, intelligenza artificiale apre scenari fecondi per mondo istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le rivoluzioni tecnologiche che si susseguono e che hanno spalancato la grande questione dell'intelligenza artificiale aprono scenari fecondi per il mondo della scuola. Rispettando alcune premesse sono scenari sicuramente positivi". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara intervenendo a "Comolake2023" organizzato da Now Italia a Villa Erba a Cernobbio. "La scuola nella sua essenza - ha aggiunto - deve essere relazione tra docente e studente. Una relazione tra persone per l'apprendimento. Ed è proprio la persona che deve essere al centro. Con questa bussola possiamo sfruttare al meglio le opportunità delle tecnologie". (Rem)