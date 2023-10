Medio Oriente: Malan (Fd’I), piena solidarietà a Israele sotto attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel momento in cui una storica pace tra Israele e l'Arabia Saudita pare a portata di mano con uno straordinario potenziale di stabilizzazione e sviluppo per tutto il Medio Oriente, assistiamo a una violentissima offensiva terroristica missilistica, da parte di chi invece vuole solo guerra e distruzione, contro la popolazione civile dello Stato ebraico. Lo ha dichiarato Lucio Malan, presidente della bilaterale Italia-Israele dell'Unione Interparlamentare e presidente dei Senatori di Fratelli d'Italia. “Esprimo la piena solidarietà al governo e alla popolazione dello Stato d'Israele nella speranza che questa aggressione finisca per dare più forza a chi lavora per la pace”, ha aggiunto. (Rin)