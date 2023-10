Israele: ambasciatore Barbanti, per ora italiani stanno tutti bene, situazione molto grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini italiani in Israele “per il momento stanno tutti bene”. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Israele Sergio Barbanti parlando a margine di Comolake 2023 Next generation innovations, organizzato da Now Italia a Villa Erba a Cernobbio. “Stiamo assistendo i nostri connazionali che possono avere bisogno in questo momento - ha spiegato - quello che stiamo vedendo è molto grave, è stato condannato sia a livello centrale dal governo da palazzo Chigi, sia dal vice presidente del consiglio Tajani. stiamo seguendo la situazione “. Rispondendo a chi gli ha chiesto se siano stati contattati tutti i nostri concittadini, l’ambasciatore ha risposto che “sì la rete è stata tutta attivata” e alla domanda se stiano tutti bene la replica stata “per il momento sì”. (Rem)