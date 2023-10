Roma: lei lo lascia, lui la picchia e minaccia di sgozzarla, arrestato 48enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botte e minacce di morte all'ex compagna. Un 48enne romano è stato arrestato dalla polizia del distretto Aurelio per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata, romana anche lei. Le vessazioni sono iniziate dopo la fine della relazione, che l'uomo non aveva accettato. Telefonate continue, a qualsiasi ora del giorno e della notte, accompagnate da messaggi intimidatori: ti ammazzo, ammazzo le tue figlie, i due cavalli che abbiamo, e do fuoco alla casa e alla macchina. Una pressione psicologica che la donna ha cercato di contenere fino all'ultimo episodio quando, a seguito di una violenta aggressione fisica in seguito alla quale la vittima ha subito un forte colpo alla testa e la slogatura di un braccio, sfinita e intimorita ha deciso di sporgere denuncia, mettendo fine a una situazione che sarebbe potuta degenerare da un momento all'altro. (segue) (Rer)