Roma: lei lo lascia, lui la picchia e minaccia di sgozzarla, arrestato 48enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con servizi di appostamento e osservazione gli investigatori hanno intercettato l'uomo nei pressi dell'abitazione della donna e lo hanno bloccato trovandolo ubriaco e in possesso di un coltello a serramanico con il quale aveva minacciato di sgozzare la ex compagna, se la stessa non avesse acconsentito a una riconciliazione. Il 48enne è stato arrestato. Dopo la convalida, su richiesta della procura capitolina, il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei confronti dell'uomo la misura della custodia cautelare in carcere. (Rer)