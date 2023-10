Medio Oriente: Tajani, condanniamo attacchi a Israele, Hamas cessi questa barbara violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalla mattina di sabato 7 ottobre si stanno verificando attacchi missilistici e incursioni via terra da parte di gruppi armati di Hamas in Israele. Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, immediatamente informato, è in costante contatto con l'Unità di crisi e l’ambasciata d’Italia in Israele per monitorare gli sviluppi della situazione e ha invitato i connazionali residenti in Israele alla massima prudenza. “Il governo condanna con la massima fermezza gli attacchi a Israele”, ha dichiarato Tajani. “Sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico. Hamas cessi subito questa barbara violenza. Sosteniamo il diritto di Israele ad esistere e difendersi”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Com)