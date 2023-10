Medio Oriente: Tajani, condanniamo attacchi a Israele, Hamas cessi questa barbara violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata italiana a Tel Aviv e il consolato generale a Gerusalemme sono mobilitati e pienamente operativi per fornire assistenza ai connazionali presenti nelle aree interessate. La Farnesina invita i connazionali presenti nel Paese a segnalare eventuali emergenze o difficoltà all’ambasciata italiana a Tel Aviv (tel. +972 54 8803940), al consolato generale a Gerusalemme (tel. +972 505 327166; +972 54 7688399) e all’Unità di crisi del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (tel: +39 0636225). Tutti i connazionali presenti in Israele sono inoltre invitati a scaricare ed attivare la App "Unità di Crisi", compresa la funzione di geolocalizzazione. In alternativa è disponibile anche il sito www.dovesiamonelmondo.it. (Com)