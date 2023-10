Lazio: 4 milioni per la riqualificazione dei piccoli Comuni, approvato piano triennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro milioni di euro per la riqualificazione dei piccoli Comuni del Lazio. La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato su proposta dell’assessore agli Enti locali, Luisa Regimenti, il piano triennale riguardante i Comuni fino a 5 mila abitanti. "Stiamo lavorando per promuovere e favorire lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli Comuni, riconoscendo l’importanza del ruolo svolto da queste comunità locali e dagli Enti che le amministrano - spiega Regimenti in una nota -. Questi Comuni, spesso tra mille difficoltà dovute all’esiguità di risorse, svolgono un ruolo essenziale, garantendo la salvaguardia e il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della culturale locale". A tal proposito, saranno pubblicati, tramite Lazio Innova, avvisi pubblici per l’assegnazione dei contributi. (segue) (Com)