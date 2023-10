Medio Oriente: Medvedev, Usa aiutino a trovare soluzione invece di scatenare guerra fra Russia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero essere più attivamente coinvolti nella questione israelo-palestinese e non aiutare "i neonazisti", che mettono l’una contro l’altra due nazioni vicine come Russia e Ucraina. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev, commentando la nuova escalation della tensione in Medio Oriente. "L'inizio degli scontri tra Hamas e Israele nel giorno del cinquantesimo anniversario dell'inizio della guerra dello Yom Kippur è un evento che poteva essere previsto. Questo è ciò che Washington e i suoi alleati avrebbero dovuto fare", ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram. Medvedev ha aggiunto che il conflitto tra Israele e palestinesi va avanti da decenni e “gli Stati Uniti sono un attore chiave”. "Ma invece di lavorare attivamente a una soluzione della questione israelo-palestinese, questi idioti sono venuti da noi e stanno aiutando i neonazisti con tutte le loro forze, mettendo due popoli vicini l'uno contro l'altro. Cosa può fermare la passione maniacale degli Stati Uniti di scatenare conflitti ovunque sul pianeta?", ha affermato l'ex presidente russo. "Il Mondo? A quanto pare, si tratta solo di una guerra civile sul territorio degli Stati Uniti", ha osservato Medvedev. (Rum)