India: le vittime delle alluvioni salgono a 56, allarme per depositi di armi allagati

- Sale a 56 il bilancio delle vittime delle alluvioni che hanno colpito il nord-est dell'India a partire da mercoledì 4 ottobre a causa dell'esondazione del lago Lhonak, nello Stato di Sikkim. Lo rendono noto i media locali. Sono 26 i corpi trovati nello Stato di Sikkim, mentre altri 30 sono stati recuperati dal bacino del fiume Teesta nel vicino Stato del Bengala occidentale. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso, con almeno cento persone che risultano tuttora disperse. Tra le vittime figurano anche sette militari di stanza nel Sikkim, dove l'esercito indiano ha una forte presenza militare in ragione della prossimità con le frontiere con Nepal e Cina. Nel frattempo il ministero della Difesa di Nuova Delhi ha dato anche l'allarme per "armi ed esplosivi" trascinate dalle acque esondate. L'esercito, si legge, ha predisposto squadre di ricerca lungo le sponde del fiume. (segue) (Inn)