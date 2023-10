India: le vittime delle alluvioni salgono a 56, allarme per depositi di armi allagati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catastrofe è stata provocata dal cedimento parziale di una diga causato dalle piogge torrenziali: l’acqua ha travolto strade, ponti e basi militari nella valle di Lachen. La diga di Chungthang, nota anche come diga Teesta 3, e parte di un importante progetto idroelettrico nello Stato, hanno subito gravi danni strutturali, secondo l’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri. L’esondazione ha anche causato il “danneggiamento totale” degli impianti di depurazione dell’acqua e trattamento delle acque reflue in diversi distretti. Le operazioni di soccorso proseguono nell’area colpita: la regione himalayana, soprannominata “il tetto del mondo”, è prone ad alluvioni improvvise e smottamenti, aggravati negli ultimi anni dalla cementificazione e dagli effetti del cambiamento climatico. (Inn)