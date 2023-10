© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho già espresso la mia grande preoccupazione per quello che sta avvenendo il governo, lo stato italiano e, per quanto mi riguarda personalmente, siamo completamente a fianco del popolo e del governo israeliano". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa intervenendo a Comolake 2023 organizzato da Now Italia aVilla Erba a Cernobbio. (Rem)