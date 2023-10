Milano: con la piattaforma welfare intelligence la tecnologia al servizio delle politiche sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati e algoritmi al servizio dei bisogni dei più fragili. È la soluzione digitale messa a disposizione dell'ecosistema del welfare milanese grazie a una collaborazione pro bono fra il Comune di Milano e Metasociale, impresa sociale costituita da Associazione Comunità Nuova Onlus, Cooperativa sociale Via libera, Associazione Amici di Edoardo Onlus e Fondazione Marazzina Onlus. Il progetto, che sarà presentato il 9 ottobre nell'ambito della Milano Digital Week, prevede un sito web per effettuare analisi, simulazioni, previsioni e ottimizzazioni micro-territoriali basate su dati riferiti sia al tipo di bisogni sia alle risposte presenti sul territorio, con un elevato dettaglio geografico. La piattaforma, chiamata "Welfare intelligence", sosterrà le scelte del sistema del welfare cittadino per meglio indirizzare gli sforzi e gli investimenti: chi si occupa di servizi a persone e famiglie fragili o in difficoltà a Milano potrà lavorare con maggior efficacia, efficienza e coordinamento in rete. (segue) (Com)