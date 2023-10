Milano: con la piattaforma welfare intelligence la tecnologia al servizio delle politiche sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa piattaforma - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - ci aiuterà a raggiungere l'obiettivo di un welfare territoriale con risposte appropriate, una delle priorità che ci siamo dati fin dall'inizio del mandato. Per questo siamo molto soddisfatti di questa collaborazione e di poter mettere a disposizione degli operatori, grazie alla disponibilità di Metasociale, uno strumento efficace di pianificazione. Un'opportunità che vorremmo condividere con il Terzo settore e tutti i soggetti che si occupano sul territorio di sociale promuovendo uno scambio virtuoso di cui potrà beneficiare il lavoro di tutti e tutte e che migliorerà gli interventi di supporto a chi ha bisogno". "Siamo estremamente orgogliosi di questa iniziativa - afferma Marco Santambrogio, vice presidente di Metasociale - da noi proposta e co-progettata e co-realizzata con il Comune di Milano. La prospettiva di un sistematico utilizzo condiviso con l'intero ecosistema del welfare, l'approccio concreto volto alla risoluzione di problematiche specifiche e basato sulla comprensione precisa di caratteristiche e dinamiche della domanda e dell'offerta, l'integrazione e l'aggiornamento di dati provenienti sia dal Comune sia dalle altre organizzazioni impegnate sul campo, l'innovativa logica di analisi micro-territoriale e l'utilizzo di potenti algoritmi per comparazioni, simulazioni e ottimizzazioni, sono tutte caratteristiche che rendono questa iniziativa una formidabile opportunità di rivoluzionare in ottica data-driven la gestione del welfare milanese e di potenziarne l'impatto sociale". (segue) (Com)