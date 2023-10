Milano: con la piattaforma welfare intelligence la tecnologia al servizio delle politiche sociali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo assistendo a una crescita esponenziale delle nuove tecnologie, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale e del quantum computing - sottolinea Giuseppe Vaciago, vicepresidente della Fondazione Marazzina - con inevitabili riflessi sull'impiego dei dati. È fondamentale garantire che tale uso straordinario di dati personali si svolga nel pieno rispetto della privacy dei cittadini, non solo nei settori tradizionali, ma anche nel terzo settore. Il progetto Welfare Intelligence ha riconosciuto questa necessità fin dall'inizio, dedicando molta attenzione alla conformità legale in ogni aspetto delle sue attività". La piattaforma digitale sarà testata e resa fruibile progressivamente all'interno della struttura comunale, per poi essere resa disponibile anche ad altri enti pubblici e del Terzo settore, fondazioni, associazioni, volontariato. Il cantiere ha preso avvio circa un anno fa a partire da un'indagine sulle esigenze analitiche e decisionali degli operatori. Sono state classificate le diverse categorie di persone e famiglie tradizionalmente destinatarie delle attività di welfare e dei servizi e, rispetto a ognuna di esse, sono stati predisposti algoritmi e procedure utili a supportare le decisioni per il miglioramento dell'offerta. Particolare cura e attenzione è stata posta al tema legale riferito a tipologia, fonte e modalità di utilizzo dei dati in ottemperanza alle diverse normative su Privacy e Gdpr. Il progetto sarà presentato il 9 ottobre alle ore 10 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale all'evento "Come i dati e il digitale possono creare valore aggiunto al Welfare della città di Milano". (Com)