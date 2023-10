Trasporti: FNM, da lunedì rimodulazione del servizio sulla Brescia-Iseo-Edolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 9 ottobre sulla linea Brescia-Iseo-Edolo prendono il via lavori di manutenzione programmata fra Cividate ed Edolo da parte del gestore dell'infrastruttura Ferrovienord. Si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16. La circolazione nella tratta fra Pisogne e Marone-Zone è ancora sospesa in seguito all'incidente stradale avvenuto giovedì 21 settembre. Il servizio sulla linea sarà nuovamente rimodulato. Nel dettaglio, dal lunedì al venerdì prima delle ore 9 e dopo le ore 16 e per l'intera giornata il sabato e nei festivi, i treni circoleranno fra Brescia e Marone-Zone e fra Pisogne e Breno/Edolo. Fra Marone-Zone e Pisogne il servizio sarà effettuato da bus sostitutivi; alcuni bus saranno diretti a Breno ed Edolo. Dal lunedì al venerdì fra le ore 9 e le ore 16 i treni circoleranno fra Brescia e Marone-Zone. Fra Marone-Zone e Breno/Edolo il servizio sarà garantito da bus. (Com)