Israele: Foti (Fd'I), piena solidarietà, condanniamo fermamente aggressione

- "Piena solidarietà ad Israele per l'aggressione subita questa mattina da Hamas. Un'azione gravissima e inaccettabile verso la popolazione civile che condanniamo fermamente. Un attacco in vasta scala che auspichiamo cessi immediatamente e per il quale Israele ha diritto a difendersi. L'Italia, nazione che sta con l'Occidente, è al fianco della popolazione e delle Istituzioni israeliane". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti. (Rin)