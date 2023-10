Francia: Le Maire, faciliteremo accesso al credito a 6 milioni di cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi immobiliare prende piede e se il Consiglio superiore per la stabilità finanziaria non allenterà le condizioni per la concessione di crediti, il governo francese non intende restare a guardare. Lo ha detto in un'intervista a “Sud-Ouest”, Bruno Le Maire, ministro dell'Economia e delle Finanze francese, parlando delle opzioni del governo per affrontare questa crisi. Innanzitutto il ministro ha ricordato che la sua priorità è “facilitare l'accesso delle famiglie al credito”. Ecco perché, di fronte all'aumento dei tassi d'interesse, Le Maire ha dichiarato di voler ampliare "l'accesso ai prestiti a tasso zero semplificando le procedure e aumentando il massimale". Senza fornire molti altri dettagli, il ministro ha precisato che altri 6 milioni di francesi beneficeranno di questa tipologia di prestiti e che il sistema sarà operativo nelle prossime settimane.(Frp)