Medio Oriente: l'Egitto chiede la fine degli scontri tra israeliani e palestinesi

- L’Egitto ha messo in guardia dai "terribili pericoli" derivanti dall’escalation in corso tra palestinesi e israeliani. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Cairo, in seguito al lancio di razzi da parte del movimento palestinese Hamas su Israele e all'infiltrazione di uomini armati, a cui è seguita un'operazione dello Stato ebraico su Gaza. L'Egitto invita a esercitare la massima moderazione e a evitare di esporre i civili a ulteriori rischi, avvertendo di gravi ripercussioni a seguito dell'escalation di violenza. Il Cairo ha invitato "gli attori internazionali impegnati a sostenere gli sforzi volti a riprendere il processo di pace a intervenire immediatamente per fermare l’escalation in corso, e ha esortato Israele a porre fine agli attacchi e alle azioni provocatorie contro il popolo palestinese e a rispettare le norme del diritto umanitario internazionale per quanto riguarda le responsabilità dello Stato occupante". (Cae)