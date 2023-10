Nagorno-Karabakh: il 99,3 per cento degli sfollati si trova in Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 99,3 per cento degli sfollati provenienti dal Nagorno Karabakh sono stati registrati in Armenia. Lo ha riferito la portavoce del governo, Nazeli Baghdasaryan, in una conferenza stampa tenutasi al Centro umanitario, sottolineando che non vi è alcun cambiamento nel numero degli arrivi, che si è attestato a 100.632. "Allo stato attuale è in corso il processo di registrazione e identificazione dei dati. Secondo i dati forniti dal Servizio cittadinanza e migrazione, finora i dati del 99,3 per cento sono stati elaborati, conteggiati e già identificati", ha detto Baghdasaryan. (Rum)