Medio Oriente: almeno 20 israeliani morti in attacco di Hamas

- E' di almeno 20 israeliani morti e due feriti in gravissime condizioni il bilancio dell'incursione del movimento palestinese Hamas su Israele. Lo riferisce il servizio di ambulanza israeliano Magen David Adom, secondo uci i feriti sarebbero circa 300. Intanto, fonti militari citate dai media riferiscono che l'aeronuatica israeliana ha sganciato su Gaza almeno 16 tonnellate di esplosivi. Fonti mediche palestinese riferiscono della morte di almeno 20 persone. All'alba di oggi Hamas ha lanciato migliaia di razzi su Israele e diversi combattenti si sono infiltrati in Israele. Sarebbero 60 i miliziani palestinesi presenti in Israele, secondo la polizia israeliana. In risposta alla mossa di Hamas, Israele ha lanciato l'operazione "Spade di ferro". Un video diffuso sui canali palestinesi mostra l'esplosione di un carro armato israeliano dopo il lancio di esplosivo. (Res)