Russia: Vladimir Putin compie 71 anni, il presidente valuta un quinto mandato (2)

- Putin è figlio di un eroe di guerra e di un'operaia. Una volta concluse le scuole si arruola nel Kgb, la più importante agenzia di sicurezza dell'ex Unione Sovietica in cui trascorrerà 17 anni. L'incarico più importante sarà quello a Dresda, nella Germania dell'est. Dopo il congedo, completa gli studi in giurisprudenza e diventa il “braccio destro” di Anatolij Sobcak, il sindaco di San Pietroburgo. Nel 1998 diventa direttore del nuovo Servizio per la sicurezza federale (Fsb), l'erede del Kgb, e l'anno successivo primo ministro russo su nomina dell'allora presidente Boris Eltsin. Dopo le successive dimissioni, nel 2000 vince le elezioni e diventa presidente russo, un ruolo che occuperà sinora quasi ininterrottamente, a parte la parentesi che lo ha visto avvicendarsi con Dmitrij Medvedev fra il 2008 e il 2012 a causa dell'impossibilità costituzionale di candidarsi a un terzo mandato consecutivo. Giunto a 71 anni, Putin dovrà decidere se ricandidarsi alle elezioni del prossimo anno: qualora ciò accada ed egli venga confermato alla guida del Paese potrebbe mantenere l'incarico sino al 2030, quando avrà 78 anni. (Res)