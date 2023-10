Scuola: estensione tutela assicurativa, al via campagna informativa istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far conoscere a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico la nuova impostazione della tutela assicurativa all’interno delle scuole, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del merito ha lanciato una campagna di comunicazione sulle reti radio e tv della Rai, oltre che sui canali social dei rispettivi dicasteri. Lo riferisce il ministero del Lavoro in una nota, spiegando che lo spot rimanda ai siti istituzionali per i dettagli delle misure predisposte dal Decreto Lavoro e per restare aggiornati sulle disposizioni attuative, oltre che sulle iniziative proposte per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La previsione di una tutela a 360 gradi per studenti e personale scolastico è stata disposta dall’articolo 18 del decreto Lavoro: l’ambito di applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni nei settori dell’istruzione e della formazione, finora limitata agli ambienti di laboratorio e alle palestre, è stato esteso ad ogni ambiente di istruzione e formazione, comprese le attività di orientamento al lavoro. Lo Stato si fa carico di mettere in protezione le giovani generazioni e chi le forma, sollevando le famiglie dell’impegno economico sostenuto annualmente. A copertura della misura sono stati destinati 17,3 milioni di euro per l’anno scolastico 2023/2024.(Com)