- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ringraziato "tutto il personale diplomatico e l'Unità di crisi della Farnesina per aver prontamente contattato tutti gli italiani registrati in Israele". "Invitiamo tutti alla prudenza. Il numero dell'Unità di crisi in caso di necessità è sempre operativo", ha aggiunto il ministro. (Res)