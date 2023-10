Migranti: Kelany (Fd'I), ridicola accusa sinistra di dossieraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ridicola l'accusa mossa dalla sinistra di un dossieraggio ai danni del giudice Iolanda Apostolico per il video della sua partecipazione alla manifestazione contro Salvini. Ridicola e strumentale e tirata su ad arte per difendere l'indifendibile". Lo dichiara il deputato Sara Kelany, responsabile del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia. "Le manifestazioni, per loro natura, sono cose pubbliche, che vengono sempre riprese anche amatorialmente. La presenza del giudice era inopportuna e gravemente indicaticativa di un approccio ideologico alle questioni migratorie, è inutile che ci si avvinghi a difese d'ufficio degne dei peggior azzeccagarbugli e si tenti in questo modo scomposto di rendere vittima chi vittima non è, se non di se stessa".(Rin)