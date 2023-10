© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora venti di guerra in Medio Oriente. Subito una iniziativa internazionale per bloccare l'offensiva terroristica e militare di Hamas contro Israele e per evitare una nuova spirale di lutti, distruzioni e violenza". Lo scrive su X il deputato del Partito democratico Piero Fassino, vicepresidente della commissione Difesa.(Rin)