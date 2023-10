Usa-Russia: ambasciatore Antonov protesta per espulsione diplomatici, "banale vendetta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'espulsione di due diplomatici russi, annunciata ieri dalle autorità degli Stati Uniti come ritorsione per l'espulsione di un numero analogo di diplomatici statunitensi da Mosca, non è altro che una "banale vendetta". Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatolij Antonov, su Telegram. "In effetti, si tratta di una banale vendetta", ha dichiarato Antonov, assicurando che "nessuna argomentazione" gli è stata fornita dalla parte Usa sulle ragioni di questa espulsione. "Questo non fa onore alla diplomazia statunitense", ha aggiunto l'ambasciatore. Gli Stati Uniti hanno annunciato venerdì l'espulsione di due diplomatici russi, come ritorsione per l'espulsione di due loro rappresentanti diplomatici da parte delle autorità di Mosca avvenuta il mese scorso. Il 14 settembre, la Russia ha annunciato l'espulsione di due diplomatici americani, accusati di aver agito come agenti di "collegamento" per Robert Shonov, un ex dipendente russo del consolato Usa di Vladivostok, arrestato all'inizio dell'anno con il sospetto di aver trasmesso agli Stati Uniti informazioni segrete sul conflitto in Ucraina. Secondo il dipartimento di Stato Usa, Shonov era stato assunto dal consolato solo per effettuare un monitoraggio di routine dei media russi liberamente accessibili. (Rum)