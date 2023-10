Corea del Sud-Arabia Saudita: Yoon e Mohammed bin Salman concordano rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha avuto una conversazione telefonica con l’erede al trono dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, durante la quale i due leader hanno concordato di rafforzare gli scambi e la cooperazione tra i due Paesi in vari settori. Lo rende noto l’ufficio presidenziale di Seul in un comunicato. Yoon e Mohammed bin Salman hanno accolto con favore i progressi nelle relazioni bilaterali dopo la visita del principe ereditario in Corea del Sud, nel novembre dello scorso anno. In quella occasione i due governi firmarono accordi per un valore complessivo di circa 30 miliardi di dollari.(Git)