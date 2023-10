Agricoltura: Confagricoltura su cereali, scenario internazionale complesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello europeo, l'attenzione continua ad essere rivolta al contenzioso sorto per il blocco delle importazioni di alcuni prodotti agricoli dall'Ucraina che la Commissione ha rimosso a far data dal 15 settembre e che alcuni Stati membri hanno, invece, confermato con provvedimenti assunti a livello nazionale. Decisioni alle quali il governo di Kiev ha replicato con la presentazione di un ricorso formale al Wto nei confronti di Polonia, Slovacchia e Ungheria. L'ultima novità è rappresentata dall'annuncio di un'intesa bilaterale raggiunta tra Polonia e Ucraina per la ripresa del transito di prodotti ucraini sul territorio polacco, per essere destinati ad altri Stati membri o fuori dalla Ue. Sulla situazione - sottolinea Confagricoltura - hanno senz'altro inciso le vicende politiche e gli appuntamenti elettorali interni. Va però evidenziato che i flussi di prodotti agricoli in arrivo dall'Ucraina hanno fatto registrare un forte aumento. Secondo i dati della Commissione europea, nel primo semestre di quest'anno le importazioni di cereali sono raddoppiate in volume e valore nei confronti dello stesso periodo del 2022. Fuori dalla Ue, dai mercati agricoli arrivano novità e segnali che richiedono la massima attenzione. In Cina, risulta stoccato oltre il 50 per cento delle giacenze mondiali di grano; per il mais si sale fino al 68 per cento. Anche a seguito del mancato rinnovo dell'Accordo sul grano dal Mar Nero, che ha reso più difficili e costose l'export via mare dell'Ucraina, le esportazioni russe di grano sono destinate ad incidere per il 25 per cento sul totale degli scambi internazionali. (segue) (Com)