Agricoltura: Confagricoltura su cereali, scenario internazionale complesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, ad agosto, è stato deciso di accogliere nuovi Paesi nel gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), anche allo scopo di rafforzare l'iniziativa e il ruolo geostrategico. Di Cina e Federazione Russa si è già detto poco sopra. C'è da aggiungere che il Brasile è il primo produttore mondiale di soia e, quest'anno, ha conquistato la prima posizione – solitamente occupata dagli Stati Uniti – anche per il mais. Inoltre, il 40 per cento della domanda mondiale di riso è coperta dalla produzione indiana. Nelle scorse settimane, il blocco delle esportazioni indiane a causa della riduzione dei raccolti ha spinto i prezzi internazionali del riso sul livello più alto da quindici anni. In questo scenario, l'Unione europea - ad avviso di Confagricoltura - dovrebbe avviare un dialogo con i Paesi Brics per tentare di raggiungere un'intesa e garantire così con una responsabilità comune la sicurezza alimentare mondiale. Il cibo non deve essere utilizzato come un'arma. Tornerebbe anche utile il rilancio, su basi aggiornate, del sistema multilaterale. Un'iniziativa potrebbe essere assunta dalla Ue in occasione della prossima conferenza ministeriale del Wto che si terrà nel febbraio 2024. Si tratta di iniziative complesse, dall'esito incerto e che, in ogni caso, richiederanno tempo. Intanto, l'Unione europea dovrebbe assicurare la salvaguardia del proprio potenziale produttivo agricolo, perché in un quadro segnato da grandi incertezze l'indipendenza alimentare è un fattore di sicurezza. (Com)