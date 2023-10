Mutui: Abi, nel secondo trimestre tasso più elevato nel Nord-Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abi ha approfondito i recenti dati territoriali pubblicati dalla Banca d'Italia: nel secondo trimestre del 2023 il tasso medio applicato alle famiglie sui nuovi mutui a tasso fisso per l'acquisto di abitazioni è risultato del 4,32 per cento, con minime differenze tra le singole aree territoriali. In particolare, il tasso più elevato si è registrato nel Nord-Est con il 4,40 per cento, seguito dal 4,35 per cento nelle Isole, 4,31 per cento nel Nord-Ovest, 4,30 per cento nel Sud. Il livello più basso si è riscontrato nel Centro con il 4,27 per cento. (segue) (Rin)