- Il governo italiano “segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso”. Lo afferma palazzo Chigi in una nota. “Il terrore – prosegue – non prevarrà mai. Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi”. (Rin)