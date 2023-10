Imprese: Federazione Moda Italia, caldo prolungato di settembre frena i consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i primi dati del sondaggio sulle aziende associate a Federazione Moda Italia-Confcommercio, il mese di settembre si è concluso con un calo delle vendite del 6 per cento registrando una ridotta propensione agli acquisti di moda per le eccezionali condizioni metereologiche. Il 54 per cento ha evidenziato un valore delle vendite negativo, a fronte di un 27 per cento positivo e un 18 per cento stabile. "In un settembre caldo con temperature sorprendentemente miti nonostante il cambio di stagione – afferma Giulio Felloni, presidente Federazione Moda Italia- Confcommercio - i negozi di moda hanno registrato il rinvio di almeno un mese degli acquisti di maglieria, giacche, abiti, giubbotti, abbigliamento e calzature più pesanti sia per la donna che per l’uomo. Dal punto di vista dell’offerta commerciale la stagione estiva è finita, ma quella metereologica sta mettendo in difficoltà i nostri negozi che devono affrontare gravosi problemi che vanno da magazzini sempre più pieni ed assortiti alle sfide finanziarie legate alle scadenze dei pagamenti, nonché spese generali come tasse, costi energetici, affitti indicizzati e costo del personale". (segue) (Com)