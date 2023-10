Cina: delegazione di senatori Usa a Shanghai, a guidarla è il democratico Schumer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio, riferisce il ministero degli Esteri di Pechino, “promuoverà il dialogo e gli scambi tra gli organi legislativi dei due Paesi, e inietterà elementi positivi nello sviluppo delle relazioni tra Cina e Usa”. Secondo i media statunitensi, la delegazione cercherà anche di sollevare questioni legate ai problemi delle imprese Usa in Cina e agli abusi dei diritti umani. Dopo aver lasciato Pechino, il gruppo di senatori si recherà anche in Corea del Sud e in Giappone. (Res)