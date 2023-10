Roma: Gualtieri, passeggiata archeologica Fori Imperiali progetto di portata storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La passeggiata archeologica lungo via dei Fori Imperiali “è un progetto di portata storica”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica”. “Un concorso internazionale che coinvolge i migliori architetti e progettisti chiamati a realizzare una nuova passeggiata archeologica che costituisce il perno di un piano più generale di interventi sull’area archeologica più importante del mondo - ha spiegato -. Il progetto, con il suo grande anello pedonale, punta a rafforzare la nostra percezione e il rapporto con l’area archeologica a partire dai Fori Imperiali che hanno ancora una parte significativa nascosta. È particolarmente appassionante il rapporto tra via dei Fori e la passeggiata archeologica e ciò che c’è sotto. Quindi la ricucitura dei vari Fori Imperiali con ciò che c’è intorno. Il concorso internazionale e i suoi cinque lotti - ha aggiunto Gualtieri - sono parte di un quadro di interventi previsti con i fondi del Giubileo e di Caput mundi e di Roma Capitale”. (Rer)