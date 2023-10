Business news: Latam Airlines prende in consegna primo A321neo e ne ordina altri 13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea cilena Latam Airlines ha preso in consegna il suo primo A321neo in leasing da AerCap e ha effettuato un ordine per altri 13 A321neo al fine di espandere ulteriormente il suo network e sostenere la crescita regionale. Lo ha riferito una nota della società Airbus. Si tratta della prima consegna nell'ambito di un ordine di 76 aeromobili A321neo. In totale, sono 111 gli aeromobili della famiglia A320 che dovranno essere consegnati a Latam. L'A321neo appena consegnato a Latam può ospitare fino a 224 passeggeri ed è dotato delle cappelliere Airspace XL di Airbus. Queste cappelliere più grandi offrono il 40 per cento in più di spazio di stivaggio e consentono di trasportare il 60 per cento in più di bagagli a mano, consentendo un'esperienza di imbarco più rilassata per i passeggeri e l'equipaggio di cabina. L'A321neo consegnato ha operato il volo di consegna alla destinazione con il 49 per cento di carburante sostenibile per l'aviazione (Saf). Airbus ha venduto oltre 1.150 aeromobili in America latina e nei Caraibi. Più di 750 sono operativi in tutta la regione, oltre 520 sono in portafoglio ordini, e rappresentano una quota di mercato del 58 per cento degli aeromobili passeggeri in servizio. Dal 1994 Airbus si è assicurata il 75 per cento degli ordini netti nella regione. Nel 2016 Airbus è stato il primo costruttore di aeromobili a offrire ai clienti il Saf per i voli di consegna. (Frp)