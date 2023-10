Business news: Spagna, Telefonica valuta chiusura di 108 sedi a bassa occupazione in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni Telefonica sta valutando se chiudere 108 centri di lavoro a bassa occupazione in tutta la Spagna nell'ambito del suo piano di razionalizzazione dei costi, con il conseguente trasferimento di 266 dipendenti. Secondo quanto riferito dall'azienda in un comunicato, l'azienda ha avviato colloqui con i rappresentanti dei lavoratori "in conformità con uno scenario in evoluzione caratterizzato da trasformazioni come il passaggio dal rame alla fibra, la robotizzazione e l'automazione". Questo piano è rivolto a sedi a bassa occupazione in cui lavorano 15 o meno dipendenti. L'Unione generale dei lavoratori (Ugt) ha espresso il suo rifiuto a questo piano di mobilità forzata presentato dall'azienda. Il sindacato ha sottolineato che "lo analizzerà per studiare ogni caso specifico, proporre alternative e cercare di concordare misure che evitino il cambio di residenza e producano il minor impatto possibile". (Spm)