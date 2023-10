Business news: Spagna, esperti di grandi aziende creano il primo centro studi sull'Intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciotto esperti di grandi aziende (tra cui Ferrovial, Santander, Microsoft, Repsol, Orange, Antolin, Vodafone, Siemens ed El Corte Ingles) hanno lanciato in Spagna "Ia Forum", il primo centro studi per analizzare l'impatto dell'Intelligenza artificiale sulle imprese. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", l'obiettivo è quello di promuovere la conoscenza e generare informazioni utili per i professionisti che affrontano la sfida dell'adozione dell'Ia nell'ambiente aziendale. In termini di aree di lavoro, si discuterà di etica (focus sull'uso responsabile dell'Ia e analisi della conformità e delle normative emergenti), automazione (applicazione del software per rendere le operazioni più efficienti e massimizzare il ritorno sugli investimenti), dati (acquisizione e gestione per il processo decisionale strategico) e produttività (come i professionisti possono lavorare in modo più efficiente con l'Ia). (Spm)