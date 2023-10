Business news: Romania, produzione petrolio in calo del 4,3 per cento nei primi sette mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha prodotto nei primi sette mesi dell’anno una quantità di petrolio greggio pari a 1,6 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), con un calo del 4,3 per cento rispetto al 2022. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Secondo le ultime previsioni sul bilancio energetico pubblicate dalla Commissione nazionale per la strategia e le previsioni, la produzione di greggio complessiva nel 2023 è stimata a 3,050 milioni di tep (meno 2,3 per cento rispetto al 2022). Inoltre, le previsioni indicano che la produzione di petrolio greggio della Romania seguirà una traiettoria discendente nel periodo 2023-2026, con un tasso medio annuo del meno 2,2 per cento, come conseguenza del declino dei giacimenti e del mantenimento delle unità produttive esistenti. (Rob)