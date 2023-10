Business news: Romania stanzia dieci milioni di euro per Complesso energetico di Hunedoara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha approvato lo stanziamento di dieci milioni di euro per la prosecuzione dell'attività del Complesso energetico di Hunedoara (Ceh), nella parte centroccidentale del Paese, insolvente dal 2019. Il Ceh è una rete di miniere di carbone e centrali elettriche di proprietà statale. I soldi saranno stanziati dal fondo di riserva dell'esecutivo e dovranno essere recuperati dall'Unione europea. Il premier romeno Marcel Ciolacu ha spiegato che è in via costituzione una nuova società per produrre energia anche da fonti verdi, sia fotovoltaiche che idroelettriche. Il Complesso energetico Valea Jiului subentrerà in futuro alle attività funzionali del Ceh. I duemila minatori e dipendenti della Ceh verranno assunti dal nuovo complesso. (Rob)