Business news: Spagna, aziende esprimono interesse a piano governativo del Perù

- Alcune grandi aziende di costruzione spagnole, tra le quali Acs e Ohla, hanno tenuto incontri con un'agenzia di investimenti del governo peruviano per esprimere il loro interesse al piano di infrastrutture che sarà avviato nel prossimo anno per un valore di oltre 8 miliardi di euro. Rappresentanti dell'Agenzia per la promozione degli investimenti privati (Proinversión), collegata al ministero dell'Economia e delle Finanze peruviano, hanno concluso a Madrid un tour europeo per presentare i progetti di investimento nel settore delle infrastrutture sotto forma di partenariati pubblico privati. L'aggiudicazione di tali progetti (56 in totale) è prevista tra ottobre 2023 e dicembre 2024. Uno degli incontri si è tenuto presso la sede dell'Associazione spagnola delle imprese di costruzione e concessionarie di Infrastrutture (Seopan) e ha visto la partecipazione, tra gli altri, di dirigenti del Banco Santander. (Spm)